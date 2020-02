Koronavirusepäilty matkusti eilen junalla Jyväskylään – oleskellut koronavirusalueella, mutta ei Aasiassa

Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä on tutkittavana yksi ihminen mahdollisen koronavirusepäilyn vuoksi, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotteessa. Hän on keskussairaalassa tutkittavana mahdollisen hengitystieinfektion aiheuttamien oireiden vuoksi, ja häneltä on otettu koronavirusnäytteet.