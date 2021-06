Koronarokotteesta kieltäytyneiden hoitajien juttu etenee Yhdysvalloissa: Yli sata hoitajaa nosti kanteet viralta pidättämisen vuoksi

Houstonissa Yhdysvalloissa 178 hoitajaa kieltäytyi ottamasta koronarokotetta vastaan. He katsovat olevansa kokeellisen lääketieteen uhreja. Työantaja on nyt rankaissut heitä määräaikaisella tehtävästään erottamisella ja tapauksesta on seurannut oikeustaistelu, kertoo The New York Post.