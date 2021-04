Väärennetyksi epäiltyjä koronatestitodistuksia havaittu useita – "Joku taho valmistaa näitä käytettäväksi Suomeen saapumiseen"

Rajavartiolaitoksen tiedotteessa kerrotaan, että väärennetyillä todistuksilla on pyritty esimerkiksi välttämään terveysviranomaisten pakolliset terveystarkastukset Helsingin satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Kaikkiaan viimeisen viiden viikon aikana on tullut esiin 13 epäiltyä väärennysrikosta, kertoo Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeniluutnantti Jukka Tekokoski.

– Osassa noista 13 jutusta on taustalla vähän järjestelmällisempi kuvio, ja sen takia yhdessä jutussa on useampia väärennetyksi epäiltyjä todistuksia. Tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että väärennettyjä koronatestitodistuksia on todennäköisesti valmistettu moninkertainen määrä, puhutaan jo useammista kymmenistä, jopa yli sadasta, Tekokoski arvioi.