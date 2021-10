Koronapassin lukijasovelluksen virhe korjataan: Sovellus on syrjinyt osaa kolmesti rokotetuista

THL:n koronatodistuksen lukijasovelluksessa on ollut sellainen ongelma, että kolme rokoteannosta saanut ei ole välttämättä päässyt sisään esimerkiksi ravintolaan, vaikka hänen rokotesuojansa on ollut riittävä. Sovellus on näyttänyt punaista, jos kolmannen rokotteen saamisesta on kulunut alle seitsemän vuorokautta. Tietoarkkitehti Mika Pihlajamäki THL:stä kertoo, että tähän on tulossa korjaus.