MT: Postin Toimitusjohtaja arvioi, että kirjeliiketoiminnassa lähivuodet ovat todella vaikeita – Posti voi lopettaa lehtien jakelun jo vuonna 2025

Vaikka pakettiliiketoimintamarkkina kasvaa, kilpailu sillä on lisääntynyt merkittävästi. Malinen kertoo lehdelle, että yhtiöllä on jakeluliiketoiminnassa nyt 16 kilpailijaa kotimaasta ja pakettijakelussa lukuisa joukko ulkomailta. Jakeluun on tullut alustatalouden tapaista toimintaa, joka on tullut tutuksi muun muassa taksiyritys Uberista, lehti kirjoittaa