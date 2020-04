Koronakriisin superviikko on nyt! Hallitukselta odotetaan kriittisiä päätöksiä: Avataanko koulut, miten käy ravintoloiden?

Kouluista päätös keskiviikkona 29.4.

MTV Uutisten tietojen mukaan hallitus päättää koulujen rajoituksista keskiviikkona. Tällä hetkellä koulut antavat etäopetusta oppilailleen 13.5. saakka. 1-3 luokkalaisilla sekä erityisapua vaativilla oppilailla on kuitenkin oikeus lähiopetukseen jo nyt. Opettajien liitto OAJ on vastustanut koulujen avaamista tällä lukukaudella. OAJ:n perusteena on ollut opettajien ja oppilaiden turvallisuus.