Korona pitää maailmaa kuristusotteessa, mutta rikkaat vain porskuttavat: Miljardöörien omaisuus kasvoi valtavasti pandemiasta huolimatta – tai sen ansiosta

Samalla kun koronavirus on kylvänyt tuhoa ympäri maailmaa, miljardöörien omaisuuden arvo on noussut, ja myös miljardöörien määrä on kasvanut uuteen ennätyslukemaan. Maailmassa on selvityksen mukaan nyt 2189 miljardööriksi luokiteltavaa ihmistä.