Korona painaa pienyrittäjiä: joka kolmas viikoittain huolissaan siitä, riittävätkö rahat

Joka kolmas Danske Bankin teettämään kyselyyn vastanneesta suomalaisesta pienyrittäjästä on viikoittain huolissaan taloudellisesta tilanteestaan. Kuukausittain huolissaan on lähes puolet vastaajista.

Koronapandemian myötä pankin tai muiden rahoittajien tarjoamiin joustoihin tai helpotuksiin on turvautunut noin joka viides yrittäjä. Lisärahoitusta pankilta tai muilta rahoittajilta on hakenut puolestaan joka kahdeksas vastanneista. Neljä viidestä yrittäjästä on selvinnyt haasteellisesta ajasta omilla järjestelyillään.