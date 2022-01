Korkeimmasta oikeudesta tulossa ratkaisu toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon kunnianloukkaussyytteestä – käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat syylliseksi

Vehkoo: Lokka käyttää oikeudenkäyntiä poliittisen pääoman keräämiseen

Vehkoon KKO-valituksen keskeisiä väitteitä on, että Vehkoon teksti kohdistui Lokan menettelyyn politiikassa ja julkisessa toiminnassa, ja että poliitikkona ja julkisena toimijana Lokan tulee sietää voimakkaampaa arvostelua kuin tuntemattoman yksityishenkilön.

Vehkoon mukaan oikeusjutussa on kyse poliittisesta sananvapaudesta ja hovioikeuden tuomio on ristiriidassa niin perustuslain kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännönkin kanssa.

– Vehkoo on kirjoituksessaan käsitellyt yhteiskunnallisesti merkittävää asiaa, eli toimittajien häirintää sekä Lokan menettelyä julkisessa toiminnassa. Asian oikeudellisessa arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota EIT:n sananvapauden merkitystä korostavaan linjaan. Kysymys on sananvapauden suojaamasta puheenvuorosta, ei kunnianloukkauksesta, valituksessa kirjoitetaan.

Valituksen mukaan kirjoituksessa kuvattu häiriköinti on Lokalle keskeinen politiikan tekemisen tapa.

– Toimittajien häiriköinti ei ole Lokan politiikasta irrallinen yksityiselämään kuuluva harrastus, vaan Lokalle keskeinen politiikan tekemisen väline. Toimittajien ja tietokirjailijoiden häiriköinti tähtää myös näiden vaientamiseen ja siihen, etteivät he uskaltaisi käydä kriittistä yhteiskunnallista keskustelua.

– Lokalla ei ole asiassa mitään aitoa intressiä kunniansa suojaamiseen, vaan hänen pyrkimyksenään on käyttää rikosoikeudenkäyntiä keinona tukahduttaa häneen itseensä kohdistuva kriittinen keskustelu ja kerätä poliittista pääomaa.

Vehkoo: Ilmaisut luonnehdintoja Lokan poliittisesta ideologiasta

– Lokka on profiloitunut poliittisesti julkaisemalla rasistisia sisältöjä, ja hänellä on ollut jo kirjoituksen julkaisuhetkellä tiiviit kytkökset suomalaiseen äärioikeistoon ja uusnatseihin. Lokan poliittinen toiminta koostuu häiriköinnistä ja karnevalistisesta pelleilystä. Lokan luonnehtiminen sanoilla "rasisti”, "natsi” tai "natsipelle” ei ylipäätään ylitä hyväksyttävyyden rajoja, eikä varsinkaan säännöksen edellyttämällä tavalla selvästi, valituksessa kirjoitetaan.

Lokka: Kirjoitus ei kohdistunut politiikkaan, tarkoituksena halventaa

Ennen tätä hän oli kuitenkin muun muassa ollut ehdolla aiemmissa kuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Oikeusprosessin aiemmissa vaiheissa hovioikeus ja käräjäoikeus ovat katsoneet, että Lokkaa on pidettävä julkisuuden henkilönä ja poliittisena henkilönä jo kirjoituksen julkaisemisen aikaan.

– Mikäli Vehkoon tarkoituksena olisi ollut esittää jotain Lokan poliittiseen menettelyyn tai julkiseen toimitaan liittyvää arvostelua, niin Vehkoo on joka tapauksessa selvästi ylittänyt sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä, vastauksessa kirjoitetaan.

Lokka: Vehkoota ei häiritetty tai maalitettu mitenkään

Myös se, että Lokka sidosryhmineen olisi aktiivisesti häiriköinyt ja maalittanut Vehkoota ennen kirjoittamisen julkaisua, on valhe, Lokan vastauksessa sanotaan.

– Lokka ei ole millään tavoin häirinnyt, häiriköinyt eikä maalittanut Vehkoota ennen Vehkoon kirjoitusta eikä sen jälkeenkään. Häiriköinti ja häiritseminen ei ole myöskään mikään Lokan poliittinen toimintamalli tai menettely, niin kuin Vehkoo on perättömästi väittänyt.

Syyttäjä: Sananvapaus ei suojaa halventavaa nimittelyä

– Sananvapaus ei anna suojaa toisen henkilöön kohdistuvalle halventavalle nimittelylle. Toisen ihmisen halventaminen on epäkunnioituksen osoittamista hänelle ja siten ihmisarvon loukkaamista. Lokan omalla toiminnalla ei siten ole merkitystä sen suhteen, onko Vehkoo voinut loukata hänen ihmisarvoaan eli halventaa häntä, syyttäjä kirjoittaa vastauksessaan KKO:lle.

– (Ne) ovat selvästi loukkaavia ilmaisuja, jotka halventavat toista -- halventava nimittely ei ole ollut mielipiteen ilmaisun kannalta lainkaan tarpeen. Tämän toimittajana ja tietokirjailijana toimivan Vehkoon on täytynyt ymmärtää kirjoitusta laatiessaan, syyttäjä katsoo.

Lokka on tuomittu aiemmin muun muassa kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Osa tuomioista on lainvoimaisia, osasta on valitettu ylempään oikeusasteeseen.