Koomikko Richard Lewis on kuollut – muistetaan erityisesti Jäitä hattuun -sarjasta

Koomikko ja näyttelijä Richard Lewis on kuollut 76-vuotiaana. Asiasta kertoi hänen tiedottajansa Jeff Abraham . Tiedottajan CNN:lle lähettämän sähköpostiviestin mukaan Lewis menehtyi rauhallisesti kotonaan Los Angelesissa 27. helmikuuta saatuaan sydänkohtauksen.

Lewis muistetaan erityisesti itseironisesta huumoristaan ja nokkeluudestaan sarjoissa Jäitä hattuun ja Anything but Love, jotka viihdyttivät yleisöä vuosikymmenien ajan. Jäitä hattuun -sarjassa hän esiintyi omana itsenään ystävänsä Larry Davidin kanssa.

– Ja suurimman osan elämästäni hän on ollut kuin veli minulle. Hänellä oli se harvinainen yhdistelmä, että hän oli hauskin ihminen ja myös suloisin. Mutta tänään hän sai minut nyyhkyttämään, ja sitä en anna hänelle koskaan anteeksi, David sanoi lausunnossaan.

Koomikkona Lewis esiintyi ensimmäisen kerran The Tonight Show Starring Johnny Carson -ohjelmassa vuonna 1974. Hänet on voinut nähdä myös elokuvissa Robin Hood: Men in Tights ja Drunks.