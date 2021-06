Konkarit kommentoivat kuntavaalien tulosiltaa Vaalisohvan suorassa lähetyksessä – Timo Soini odottaa suuria tunteita haikein mielin: "Hampaankolot ovat tyhjät"

Varmaa kuitenkin on, että tämän kolmikon seurassa Vaalisohvan katsojat eivät jää kylmäksi. Soinin mukaan analysointi on rennompaa, kun ei itse ole enää samalla tavalla politiikassa kiinni.

Soini odottaa yllätyksellistä iltaa

– Ei siitä mihkään pääse, että se on ollut suuri osa elämää ja identiteettiä. Kyllä meidän konkareiden pitää silti ymmärtää, että ei kannata lähteä suoraan siunattuun maahan. Tätä muutakin elämää on olemassa.

– Se on kovaa leikkiä ja aika armotonta. Voiton hetkellä on helppo hymyillä, mutta tappion hetkellä alkaa maan kaivaminen jalkojen alta. Mutta politiikka on tällaista.

Meneekö Soini sohvan alle?

– Minulla on sellainen kutina, että asiat muuttuvat ja ihmisille on tärkeää tietää, mitä kaikkea on muutoksen takana. Meillä kaikilla on pitkä kokemus ja varmasti keskustelemme myös siitä, mistä eri ilmiöt johtuvat.