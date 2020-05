Konkarikansanedustaja Erkki Tuomiojan hyvin erilainen vappu – puhe jää pitämättä ensimmäisen kerran lähes 50 vuoteen: ”En käy missään tarpeettomissa paikoissa”

Vapun Tuomioja sanoo tuntuvan hyvin erilaiselta. Yksi syy ovat vappupuheet, joita Tuomioja on pitänyt vuodesta 1969.

– Sen jälkeen joka vuosi vähintään yksi tai kaksi puhetta eri puolilla maata. Ainoa poikkeus tästä on vuosi 1973, jolloin olin Santiago de Chilen torilla kuuntelemassa presidentti Salvador Allenden vappupuhetta Pohjoismaisen valtuuskunnan mukana.

Rännän jäädyttämät leukaperät

Vapusta Tuomiojalla on paljon muistoja. Mieleen on jäänyt erityisesti vaihtelevat sääolosuhteet.

– Räntävappuja on aika monta, jossain aukealla kentällä pitänyt puhetta ja on saanut jännittää, saako puheensa loppuun ennen kuin leukaperät jäätyvät. On ollut toisenlaisiakin vappuja. Kerran Nurmeksessa oli 25 astetta lämmintä, Tuomioja muistelee.