Järjestö Venäjän panttivankina

Kaikkien muiden puhujien vedotessa ETYJ:n periaatteisiin, Lavrov käytti puheenvuoronsa Ukrainan, lännen ja ETYJ:n haukkumiseen. Ukrainan uusnatsihallitus on kelvoton, länsi on tekemässä ETYJ:stä Naton ja EU:n ulokkeen, ja itse järjestö on kuilun partaalla.