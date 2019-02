Kommentti: Tuuli Euroopassa puhaltaa nyt oikealta, EU-parlamentti saa varautua oikeistopopulismin nousuun

Siihen on tuoreen ennusteen pohjalta tulossa nyt muutos. Sosiaalisdemokraatit ovat sen mukaan menettämässä jopa 51 paikkaa ja Euroopan kansanpuolue noin 30. Ja minne paikkareservi päätyy? Ranskan Marine Le Penin ENF-puolueelle ja muille laitaoikeiston sirpalepuolueille.

Laitaoikeistopuolueiden pelkät nimetkin kertovat mitä niiden agendalla on: EU-vastaisuutta ja kansallismielisyyttä.

EFDD tulee sanoista Europe of Freedom and Direct Democracy eli Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa. Sitä on tähän asti johtanut Brexit-hankkeella maineeseen noussut Nigel Farage.