Kommentti: Tulli lätkäisi 60 euron viskipulloon 58,65 euron verot – silti tilaan jatkossakin alkoholini ulkomailta

Etämyynnin laillisuudesta on – taas – keskusteltu . EU-komissiollekin on kanneltu.

Suomen laissa etämyyntiä ei ole kielletty. Ja koska emme asu Franz Kafkan romaanissa, niin se on täten lain silmissä sallittua.

Koko termi "etämyynti" on aika hupsu. Vai onko joku kuullut vaatteiden tai elekroniikan etämyynnistä?

Kolme erilaista veroa

Etämyynti on laillista myös Suomen tullin mukaan. Brexit-Britanniasta tilaamastani viskipullosta nimittäin seurasi kuulusteluiden ja sakkojen sijaan veroja.

Valikoima vie nettikauppoihin

Miksi sitten en vain hakenut kyseistä pulloa Alkosta? Koska sitä ei ole Alkon valikoimassa. Alko myös on, kuten hyvin tiedetään, monopoli, joten jos pullon haluaa kotiin, niin Suomen rajojen sisällä lailliset ostopaikat 60,1 prosenttisille alkoholille ovat vähissä.

Juuri kaltaisilleni viski- ja olutharrastajille etämyynti on harrastuksen monimuotoisuuden kannalta likipitäen elinehto. Jos jotain ei Suomesta saa, tilataan se ulkomailta. Näin toimivat myös vaikkapa muodin ja musiikin harrastajat.

Valtaosa nauttimistani oluista on ostettu ulkomailta. Syy on pitkälti sama kuin tilaamani viskipullon kohdalla. Alko on Suomessa ainoa taho, joka saa pienpanimoiden omien myymälöiden lisäksi kaupata kotiin vietäväksi yli 5,5 prosenttisia oluita.