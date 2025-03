Tappara lähellä historiallista romahdusta

Tampereen Tapparan kausi jääkiekon SM-liigassa on ollut ohdakkeinen.

Sarjan kalleimpiin kuuluva joukkue on kontannut vuodenvaihteen jälkeen rajusti ja lähtee pudotuspeleihin vasta runkosarjan sijalta yhdeksän. Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella vastaan asettuu kotiedun turvin Kiekko-Espoo.

Sijoitus on Tapparan huonoin sitten kauden 2011–2012, jolloin Tappara jäi pudotuspelien ulkopuolelle oltuaan 12:s. Samaisella kaudella kesken kauden syyskuussa Tapparan päävalmentajaksi tullut Risto Dufva nosti 16-vuotiaan Aleksander Barkovin Tapparan edustusmiehistöön.

Takaisin nykyhetkeen.

Tappara on heikon kauden seurauksena takia kokemassa historiallisen romahduksen.

Tappara putosi tämän kauden CHL:stä ensimmäisellä pudotuspelikierroksella käytyään kovan taiston Färjestadin kanssa.Photomotion / All Over Press

Jääkiekon Mestarien liigan CHL:n perustajajäseniin kuuluva tamperelaisseura on pelannut sarjassa jokaisella kaudella sen perustamisesta vuonna 2014 lähtien. Ensi kauden osallistumisoikeus CHL:ään on hiuskarvan varassa.

Tapparan pitää voittaa Suomen mestaruus, mikäli se mielii mukaan ensi kauden karkeloihin.

Suomen kolme CHL-paikkaa jaetaan Suomen mestarille, runkosarjan voittajalle ja runkosarjan kakkoselle. Mikäli Suomen mestari löytyy runkosarjan kärkikaksikosta, pääsee runkosarjan kolmonen mukaan.

Kertoimet eivät ole Tapparan puolella. Yksikään joukkue ei ole SM-liigan historiassa voittanut mestaruutta yhtä heikon runkosarjan jälkeen kuin minkä Tappara on pelannut. Keväällä 2010 runkosarjassa kuudenneksi sijoittunut TPS nousi mestariksi.

Mikäli Tappara ei yllä historialliseen ihmeeseen ja mestaruuteen, voi iskua pitää kovana tamperelaisseurana. Tappara on jo pitkään painottanut CHL:n tärkeyttä seuralle.

– Viime vuosina tähän on panostettu aivan täysillä. Voitto konkretisoi sen, että CHL on meille aivan yhtä tärkeä sarja kuin SM-liigakin, päävalmentaja Jussi Tapola sanoi Ylelle vuoden 2023 CHL-.mestaruuden jälkeen.

Rikard Grönborgin aikaa Tapparassa on leimannut sekava pelaajapolitiikka.Photomotion / All Over Press

Alkukaudesta sarjan kärkikahinoissa keikkuneen Tapparan peli katosi uomiltaan joulun jälkeen ja joukkue on ollut kuluneen vuoden puolella yksi sarjan huonoimmista. Runkosarjan loppumetreillä Tappara sai jonkinlaista ryhtiä tekemiseensä, mutta maalinteko on ollut suuri haaste.

Tapparan toimintaa on kahden päävalmentaja Rikard Grönborgin kauden ajan leimannut pelaajien suuri vaihtuvuus jopa kesken kauden. Pelaajia on rampannut sisään ja ulos kuin Pyynikin näkötornin ovissa.

Viime kauden erikoisuus pelaajarallissa oli keskushyökkääjä Petri Kontiolan paluu eläkepäiviltä kärkisentteriksi. Kontiolaa tarvittiin, kun ykkössentteriksi kaavailtu Carter Camper osoittautuikin Tampereella laitahyökkääjäksi.

Tälläkin kaudella pelaajaruletti on ollut kiivasta.

Sisään ovat omista junioreista nostettujen pelaajien lisäksi kesken kauden tulleet Jonathan Andersson, Jonas Engström, Juuso Ikonen, Mario Kempe, John Quenneville, Teemu Suhonen, Andrej Sustr ja maalivahti Filip Lindberg, joista yksikään ei ole osoittautunut ainakaan vielä sateentekijäksi.

Monen kohdalla tilanne on pikemminkin päinvastainen. Osa on sittemmin jo jatkanut matkaansa muihin maisemiin.

Samalla Tapparan ovat jättäneet muun muassa Ruben Rafkin, Otto Somppi sekä lupaavat Arttu Kärki, Oskari Luoto ja Paavo Kohonen sekä pätkäsopimuksella operoinut Joose Antonen.

Muutosta on luvassa, sillä Tappara kertoi alkuvuodesta urheilujohtonsa henkilövaihdoksista.

Seura tiedotti helmikuun alussa, ettei urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa jatka seurassa keväällä päättyvän määräaikaisen sopimuksensa jäkkeen. Tilalle nousee joukkueenjohtajana toimiva Janne Lahti.

Pelaajahankinnoista vastaavat myös kehitysjohtaja Kimmo Vähä-Ruohola ja Grönborg.

Suurempi mullistus on edessä vuoden kuluttua. Iltalehden mukaan Tapparan urheilujohtoon liittyy keväällä 2026 nykyisin Ässissä urheilujohtajan pestiä hoitava Janne Vuorinen.