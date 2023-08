Kommentti: MM-kisojen keihäsfinaaliin kätkeytyy sinivalkoinen uhkakuva – Oliver Helander tekee silti ainakin yhden ennätyksen

– Onhan MM-mitali ihan selkeä tavoite. Tiedän, että se on kova tavoite, mutta on se ihan realistinen mun mielestä, jos kaikki menee hyvin ja mulla on hyvä päivä finaalissa.

Oliver Helanderin kommentit MM-karsintakilpailun aattona olivat virkistävän epäsuomalaisia. 26-vuotias urheilija ei ole lähtenyt uransa viidensiin aikuisten arvokisoihin vain tekemään parastaan ja katsomaan, mihin se riittää.

Vaan eipä siinä. Helanderilla on tällaisiin lausuntoihin myös varaa huomattavasti enemmän kuin monilla maajoukkuetovereillaan.

Lahjakkuudessa sekä heittopotentiaalissa löytyy, ja Helanderin kesäkuussa Turussa heittämä 87,32-metrinen oikeuttaa maailmantilastossa sijaan viisi.

Menossa on kymmeneen vuoteen ensimmäinen kausi, kun MM- tai olympiakisat alkoivat ilman, että kukaan on kauden aikana puhkaissut 90 metrin rajaa. Jakub Vadlejchin nimissä oleva maailman kärkitulos kirjataan 89,51.

Mutta.

Yksittäisten huippuheittojen sijaan on syytä silmäillä myös isompaa kuvaa.

Helanderin yhdeksän kilpailun keskiarvo tältä kaudelta on 80,97. Finaalivastustajista edellä on viisi miestä – olkoonkin, että karsinnassa kauden parhaansa 86,79 nakannut pakistanilainen Arshad Nadeem on kilpaillut vain kahdesti.

Kärkikolmikon muodostaviin Neeraj Chopraan (hänelläkin vain kolme kisaa), Vadlejchiin ja Julian Weberiin on kuitenkin matkaa metritolkulla.

Lisäksi keihäänheiton perusluonteeseen kuuluu, että heittäminen on täysin eri asia maailman suurilla ja suljetuilla stadioneilla kuin kotimaan avoimilla keskusurheilukentillä, joissa Helanderkin on valtaosan urastaan kilpaillut.

– On se ihan mukavaa mun mielestä. Olosuhde on aika reilu, kun on iso stadion. Ei saa mitään tuuliapuja. Sillä tavalla ihan hyvä ja reilu, Helander kommentoi isolla stadionilla heittämistä Budapestin MM-karsinnan jälkeen.

Uransa aikana Helander on heittänyt suurstadionolosuhteissa ilman tuuliapuja kaikkiaan viisi kilpailua ja 14 heittoa, joista kahdeksan hän astui yli. Mitatuista heitoista pisin on kantanut 80,36, ja kuuden heiton keskiarvo on 77,73.

Osittain edellä mainitusta syystä arvokisojen tulostaso kalpenee usein maailmantilaston lukemille, mutta viisissä viime MM-ja olympiakisoissa pronssimitali on silti voitettu keskimäärin tuloksella 85,44. Lukema ei muutu miksikään, vaikka Eugenen pikkustadionilla järjestetyt viime vuoden kisat jättää pois laskuista, ja itse asiassa lukema on täysin sama, kun lukuun ottaa 2000-luvun kaikki 17:t MM- ja olympiakisat.

Helander on viimeisten kuuden vuoden aikana heittänyt – tuuliapujen kanssa – tuota pidemmälle vain yhdeksän kertaa 143 yrittämällä ja tällä kaudella kolmesti 39 yrittämällä.

Vaikka sunnuntaina Budapestissä aikaa on vain kuuden heiton verran, mies itse uskoo, että tämän kauden paras on vielä hihassa. Ja se kai se on ainoa, mikä merkitsee.

Ja tekeehän Helander finaalissa joka tapauksessa ainakin yhden ennätyksen.

Hänen ykköstavoitteensa keväällä oli ehjä kesä, ja nyt vakavistakin loukkaantumisista urallaan kärsinyt keihäskarju kiinnittää kilpailunumeron rintaansa jo kymmenennen kerran tällä kaudella. Lukema sivuaa vuosien 2017 ja 2018 saldoja.

Mikäli taas Helander etenee finaalin kolmelle viimeiselle kierrokselle, tämän kauden kisaheittojen lukumärä ylittää kuuden vuoden takaisen ennätyksen (42).

Siitä on hyvä ponnistaa olympiavuoteen.

Mitalin kanssa tai ilman.

Keihäsfinalistien kauden parhaat 2023:

sija: nimi: maa: tulos: 1. Jakub Vadlejch Tshekki 89,51 2. Neeraj Chopra Intia 88,77 3. Julian Weber Saksa 88,72 4. Timothy Herman Belgia 87,35 5. Oliver Helander Suomi 87,32 6. Arshad Nadeem Pakistan 86,79 7. Kishore Jena Intia 84,38 8. DP Manu Intia 84,33 9. Edis Matusevicius Liettua 84,22 10. Ihab Abdelrahman Egypti 83,71 11. Andrian Mardare Moldova 83,04 12. Dawid Wenger Puola 82,21

Keihäsfinalistien kauden keskitulokset 2023:

sija: nimi: maa: tulos (kisojen määrä): 1. Neeraj Chopra Intia 87,66 (3) 2. Jakub Vadlejch Tshekki 86,04 (10) 3. Julian Weber Saksa 85,82 (11) 4. Arshad Nadeem Pakistan 82,41 (2) 5. DP Manu Intia 81,01 (4) 6. Oliver Helander Suomi 80,97 (9) 7. Andrian Mardare Moldova 80,83 (6) 8. Edis Matusevicius Liettua 80,59 (8) 8. Ihab Abdelrahman Egypti 80,59 (7) 10. Kishore Jena Intia 79,68 (10) 11. Dawid Wenger Puola 78,76 (11) 12. Timothy Herman Belgia 78,31 (13)

Pronssitulokset 2000-luvun MM- ja olympiafinaaleissa:

kisat: tulos: MM 2022 Eugene 88,09 OK 2021 Tokio 85,44 MM 2019 Doha 85,37 MM 2017 Lontoo 88,32 OK 2016 Rio de Janeiro 85,38 MM 2015 Peking 87,64 MM 2013 Moskova 86,23 OK 2012 Lontoo 85,34 MM 2011 Daegu 84,30 MM 2009 Berliini 82,97 OK 2008 Peking 86,16 MM 2007 Osaka 86,21 MM 2005 Helsinki 83,54 OK 2004 Ateena 84,84 MM 2003 Pariisi 84,74 MM 2001 Edmonton 89,95 OK 2000 Sydney 88,67