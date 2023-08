Kommentti: Sota ei lopeta tarvetta venäjän kielen osaajille

Valinnaisten kielten opiskelun suosio peruskoulussa ja lukiossa on romahtanut eikä venäjän kieli tee poikkeusta. Viime vuosien aikana kevään ylioppilaskirjoituksissa lyhyen venäjän kirjoittajien määrä on laskenut vuosi vuodelta. Ylioppilaslautakunnan mukaan venäjän kielen lyhyen oppimäärän kirjoitti viime keväänä enää 267 abiturienttia koko Suomen yli 20 000 abiturientista. Viisi vuotta aiemmin vuonna 2018 kevään venäjän kielen ylioppilaskokeeseen ilmoittautuneita oli vielä 530. Yhä useampi oppilas tuntuu ajattelevan, että englannin osaaminen riittää.

Voiko Venäjää koskaan oppia ymmärtämään?

Venäjän kielen taidosta on sittemmin ollut hyötyä kaikilla elämän osa-alueilla ja se on rikastuttanut kohtaamisiani vuodesta toiseen. Opiskeluaikana matkustin Siperiassa ja tapasin junassa ikääntyneen kirgisialaisherran, joka tahtoi jakaa kanssani evääksi ottamansa keitetyt kananmunat ja paistetun kanankoiven. Aukaistessaan hellästi folioon käärittyä kanankoipeaan hän kertoi ylpeydellä Kirgisian luonnosta ja omasta jännityksestään: hän oli matkalla Habarovskiin tapaamaan poikaansa, jota ei ollut nähnyt kolmeenkymmeneen vuoteen.

Kielen osaaminen ei tarkoita sodan hyväksymistä

Kielen osaaminen ei tarkoita Venäjän täysin järjenvastaisen sodan hyväksymistä. Venäjä on maailman kahdeksanneksi puhutuin kieli. Sitä puhuu äidinkielenään 160 miljoonaa ihmistä ja sen osaajia on lisäksi noin 110 miljoonaa. Se on myös monen ukrainalaisen äidinkieli. Suomessa venäjä on selvästi yleisin vieras kieli.