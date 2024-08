Kommentti: Pariisin olympialaisten vahvuus selvisi nopeasti – kisaturisteilta rapaa yhdestä ongelmasta

Nyt on kuitenkin tullut yhteenvedon aika niistä kolmesta viikosta, jotka meidänkin kisatiimimme on Pariisissa viettänyt.

Ensimmäisenä haluan nostaa esiin sen, mikä näissä kisoissa on ollut erityisen upeaa. Tunnelma on ollut jokaisessa kisapaikassa uskomattoman hieno. Ranskan pitkät perinteet urheilumaana ja yleisön heittäytyminen täysillä tapahtumiin ovat olleet sykähdyttävää seurattavaa.

Pariisissa kisaturistina vierailleilta on tullut eniten kehuja kulkuyhteyksistä ja vaivattomasta sisäänpääsystä tapahtumiin. Poliisin (joka on muuten ollut todella näkyvä kaikkialla) tarkastuspisteille ei ole kertynyt pitkiä jonoja, ja sähköiset liput ovat nopeuttaneet toimintaa porteilla.

Pääsylippujen hinnoista on puhuttu paljon. Kalliitahan ne ovat, mutta kovaa on ollut kysyntäkin. Voimistelun, uinnin, yleisurheilun ja nyrkkeilyn suosituimpien tapahtumien kohdalla on puhuttu noin 300–500 euron hintaluokista, mutta ne onnekkaat, jotka onnistuivat saamaan lipun miesten koripallofinaaliin, saivat maksaa niistä useista sadoista aina tuhanteen euroon asti. Peruslippuja on ollut saatavilla moniin alkukilpailuihin alle 100 eurolla ja syrjäisimmillä paikoilla tai vähemmän kysytyissä lajeissa muutamasta kympistä, mutta esimerkiksi uinnissa hinnat lähtivät 125 eurosta.