Näihin lukemiin kiteytyy suomalainen yllätysmahdollisuus – Silja Kosonen itsevarmana MM-rinkiin: "Ei sitä ikinä tiedä"

Kosonen heittää Krista Tervosta ja Suvi Koskisesta poiketen myöhäisemmässä ryhmässä, jolla karsinta alkaa tänä iltana vasta 20.35 paikallista ja 21.35 Suomen aikaa. Ennusteiden mukaan lämpötila on tuolloin yhä hellelukemissa, mutta alkuiltapäivän 32 asteesta on tultu jo reilusti alaspäin.

– Se on ihan lupaavaa, Kosonen sanoo karsinnan aattona.

– Aaron (moukarinheittäjä Kangas ) ja Salla (kiekonheittäjä Sipponen ) sanoivat, että on moukariin hyvä rinki. Ja mitä parempi rinki, sitä vähemmän tarvitsee tehdä duunia.

Karsintaraja on tasan 73 metriä, mutta niin pitkälle tuskin tarvitsee heittää. Viisissä viime MM- ja olympiakisoissa finaaliin on riittänyt keskimäärin hieman alle 71-metrinen. Kesäkuussa Kuortaneella ennätyksensä 73,78 heittäneelle Kososelle sellaiset lukemat ovat tätä nykyä arkipäivää.

– On ihan kiva lähteä, kun tietää, että karsintarajakaan ei ole mikään ihan hullu. Kyllä se lupaa ihan hyvää, että on pystynyt melkein joka kisassa vähintään 70 metriä heittämään.

Kosonen on heittänyt tällä kaudella kaikkiaan 15 kilpailua, ja ainoa kauneusvirhe on kesäkuun alusta Puolan Chorzówista, kun tulos jäi 69,98:aan.

Yli 70-metrisiä laakeja on pelkästään tältä kesältä 44, ja kisatulosten keskiarvo on 72,34. Vain viidellä Budapestissä mukana olevalla urheilijalla lukema on tätä kovempi.