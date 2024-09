Aksa Korttila ei nauti huomiosta, paitsi näytellessä: "Jollain lailla se on turvallisempaa"

– Miellän itseni arjessa stressipesäkkeeksi. Ja jos huomio kohdistuu minuun, se jännittää. Huomaan, että se on vähän epämukavaa. Häkellyin eilen syntymäpäiväjuhlissani, kun minulle laulettiin ja kaadoin kuohuviinilasin päälleni, Korttila kertoi Huomenta Suomessa 29. syyskuuta.

– Minulla on tällaisia taipumuksia, mutta näytellessä ne kaikki unohtuvat. Siinä on nähdyksi tuleminen työn kautta – siinä voi rakentaa ja piilottaa niitä juttuja, jotka tulevat ihan omasta elämästä. Jollain lailla se on turvallisempaa, Korttila jatkoi.