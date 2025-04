Kommentti: Eihän tätä kestä enää kukaan – varsinkaan Jokerit

Pelicans siirtyi Liigan karsintasarjassa 2–1-johtoon, kun se oli lauantaina Lahdessa parempi lukemin 2–0. Tappion lisäksi Jokerit koki lisää takaiskuja poissaolorintamalla. Rajat alkavat tulla vastaan, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen.

Lähtökohta

Jos Pelicans oli vielä liigakarsintojen avauksessa valovuoden Jokereita edellä, ero kaventui, kun karavaani siirtyi torstaina Helsinkiin. Hajuton, mauton ja väritön pelikaanilauma vaikutti suorastaan alistuneelta Jokereiden uudelleenheräämisen keskellä.

Jokerit imi energiaa yhteisöstään ja kaukalossa alkoi tapahtua. Pelokkuus ja arkuus jäivät Lahteen, kun Jokeri-pelaajat syöksyivät Antti Pihlströmin johdolla ahtaisiin väleihin.

Vaikka Pelicans hallitsi ensimmäisen jatkoerän tapahtumia, sen ylle nousi taas kerran valtavia kysymysmerkkejä. Lahtelaisjoukkueen suoritustaso heilahti pahasti siitä, mitä se oli vielä tiistaina mastokaupungissa.

Jokereilla omat murheet kumpusivat kokoonpanohaasteiden puolelta. Samuel Salonen sai pelikieltoa Lahden avausiltaman jäljiltä ja narrilauman avainhyökkääjä Oliver Suni koki kovia torstain Helsingin mittelössä.

Jokerit juhli torstaina Helsingissä.Tomi Natri /All Over Press

Iso kuva

Lahdessa sama kaava toistui, kun vertaili sarjan ensimmäistä ja kolmatta koitosta. Pelicans pakotti paineenannollaan Jokerit virheiden tielle, minkä jälkeen se rokotti armotta. Jokereiden purku katkesi siniviivan alla, minkä jälkeen Daniel Niemiselle pedattiin paikka. Eikä hän erehtynyt.

1:25 Pelicans johtoon – Daniel Nieminen maalaa jälleen karsinnoissa

Pelicansin enough is enough -hoki piti Jokerit pois A-luokan maalipaikoilta, eivätkä vieraat saaneet kunnolla ylivoimaansa pyörimään.

Pelicansin yksilövetoinen linja puri. Iikka Kangasniemi näytti suuntaa, tukenaan Ryan Lasch. Ja Jokerit juoksi perässä.

Vieraiden virheherkkyys kasvoi pelin edetessä, kun realiteetit tulivat yhä enemmän ja enemmän vastaa. Narriryhmä koki uuden takaiskun, kun sen Mestis-kevään ylivertainen ykkösveturi Alexander Forslund tipahti sivuun kesken pelin.

Jokereiden materiaalin leveys herätti kysymysmerkkejä jo sarjan alla ja tilanne on vain pahentunut pelien edetessä. Kun kolmas erä lähti lauantaina liikkeelle, Jokereilta puuttui kolme avainhyökkääjää.

Samaan aikaan sen kapteeni Valtteri Filppula vaeltelee varjojen mailla, eikä Juhamatti Aaltonen ole päässyt lentoon.

Kapeaksi menee Jokereiden ratkaisuosasto. Se ei yksinkertaisesti kestä tällaisia iskuja, mitä se on kokenut, vaikka sen kevään maalitykki Samuel Salonen palaakin kehiin ensi viikolla.

Toki. Harvassa ovat ne joukkueet, jotka pärjäävät tällaisten poissaolojen keskellä. Varsinkin kun kärki vuotaa.

Jokerit jäi jalkoihin lauantaina Lahdessa.Tomi Natri Productions/All Over Press

Jatko

Risto Dufvan johtama Jokereiden valmennusjohto joutuu keksimään taas uusia rohtoja tiistain neljänteen karsintaotteluun. Millä se pystyy horjuttamaan Pelicansia?

Jokereiden infernaalinen yhteisö antaa sille energiaa Helsingissä, mutta riittääkö sekään?

Pelicans ei ole esittänyt mitään ihmeellisyyksiä sarjan aikana. Se on silti 2–1-johdossa ja kaikki näyttää sen kannalta hyvältä. Tuo on tyly fakta Jokereiden kannalta.

Pelkkä rutiinitaso riittää liiganipulle.