Kommentti: Edessä on myös Suomen ja Venäjän välien entistäkin hyisempi jääkausi – Ukrainan tilanne on painostava viesti myös Suomelle

EU:n ja lännen on asetettava Venäjälle voimakkaita pakotteita, ja Suomi on tietenkin osa EU:ta ja pakoterintamaa. Lisäksi tuoreimman Ukrainan kriisin ytimessä on kysymys Ukrainan suvereenista oikeudesta liittoutumiseen. Siten viesti säteilee raskaan painostavana myös Suomeen, halusimme tai emme.