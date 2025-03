Kommentti: 19 vuoden takaiset tapahtumat raavittu esiin SM-liigan huipennukseen – näin hommassa käy

Jääkiekon SM-liigan pudotuspelit käynnistyvät tänään tiistaina uuden mallin mukaisella ensimmäisellä kierroksella. MTV Urheilun Jere Hultin laittoi lusikkansa mukaan soppaan.

(5.) SaiPa–TPS (12.)

Suoran puolivälieräpaikan menettäminen kolhaisi SaiPaa ikävästi. Vastoinkäyminen ei kuitenkaan tässä vaiheessa tule verottamaan ennakkosuosikin asemaa kummoisesti. SaiPan aktiivinen ja sitoutunut, pelaajille ymmärrettävästi myyty pelitapa pyyhkii TPS:n, ellei jotain todella yllättävää tapahdu. Ylimääräinen kierros kuitenkin heikentää lappeenrantalaisten asemia ikävästi, kun seuraavana vastaan asettuu HIFK.

TPS sai pudotuspelipaikan muiden avustuksella, ja epätasaisesti suorittanut turkulaisnippu joutuu ainakin sarjan avausotteluun ilman Max Lindrothia. Joukkueen päävalmentaja Tommi Miettinen on korostanut Lindrothin merkitystä etenkin ylivoimalla, mutta totuus on, että ruotsalaiskomeetta on koko mustavalkoisen joukkueen kiekollinen selkäranka.

Arvio: SaiPa jatkoon 3–1.

(6.) KooKoo–Sport (11.)

Tässäkin parissa ennakkosuosikki on selvä. Koko kuluvan vuoden kuumin joukkue KooKoo hoitaa homman, mutta Sport pistää TPS:ää paremmin kampoihin. Huomionarvoista KooKoon riveistä on Radek Koblizekin tilanne. Kultakuuppa ei ole pelannut helmikuun lopun jälkeen, eikä ole mukana pudotuspelien avauksessakaan.

Kouvolaiset eivät ole kuitenkaan tshekkitähden varassa, sillä joukkue on suorittanut erittäin tasaisesti. Yli 30 tehopisteen miehiä on peräti seitsemän.

Sport taas nojaa isosti Atro Leppäsen ja Simon Hjalmarssonin tehoihin, loistavasti esiintyneen maalivahdin Masi Härkösen ohella. Pientä romantiikkaa tässä lausunnossa mukana, mutta kotkapaitojen kotiluola ei ole helppo paikka.

Arvio: Voisiko tässä olla viiden pelin vääntö? KooKoo jatkoon 3–2.

(7.) Ässät–HPK (10.)

Joko on porilaisten aika kostaa vuoden 2006 tapahtumat? 19 vuoden takainen finaalitappio on otettu herkullisesti mukaan myös markkinointiin. HPK oli tuolloin parempi otteluvoitoin 3–1. Porissa historiaan jäi maankuulu irokeesikevät.

Ässillä Niklas Rubin. Se on paljon se. Ällistyttävän ikämieskauden pelannut Jan-Mikael Järvinen johtaa joukkoja edestä. Jarno Pikkarainen on kuulopuheiden mukaan osoittautunut vanhaa imagoaan taipuisammaksi pelaajalähtöiseksi valmentajaksi.

Ässien lähtökohdat eivät ole aivan otollisimmat. Porilaiset voittivat kymmenestä viimeisestä ottelustaan vain kolme.

HPK on tämän kevään klassinen "jo voittanut" nippu. Matias Lehtosen legendaarisen potkupäivän jälkeen Mikko Manner luotsasi rajallisella, joskin vahvistuneella, materiaalilla erittäin tyylikkään runkosarjan. En itse uskonut hetkeäkään lokakuun alussa, että Kerho pelaa keväällä pudotuspelejä jopa suhteellisen tasaisista lähtökohdista.

Jos Ässillä on hieman heikko trendi, on se HPK:lla vielä huolestuttavampi. Joukkue hävisi pudotuspelilämmittelynä viisi peliä putkeen.

Nimimainintana HPK:n Jesse Kiiskinen, joka puuttuu ainakin avauspelistä.

Arvio: Ässät jatkoon voitoin 3–2. Povaan pelkkiä kotivoittoja.

(8.) Kiekko-Espoo–Tappara (9.)

Ykköskierroksen todellinen herkku! Ontuva triplamestari ja paikoitellen väläytellyt sarjanousija.

Mielestäni paineet ovat Tapparalla, vaikka se sijoittui alemmas sarjataulukossa. Rikard Grönborgin joukkueen rivien rakoilusta on huhuiltu, ja loukkaantumisiakin on niskassa, mutta kaikki pelilliset ongelmat eivät selity Veli-Matti Savinaisen tai tuoreempana Otto Leskisen puuttumisella. Grönborg on yrittänyt mediassa puhua joukkueelleen altavastaajan viittaa, mutta ei mene läpi.

Myös maalivahtipeli on ailahdellut kirvesrintojen osalta. Filip Lindberg sinetöi ykköspaikkansa, kun Grönborg on asettanut hänet kaukaloon pudotuspeliavaukseen. Raju kohtalo Juha Metsolalle, jonka piti tulla ja loistaa Christian Heljangon jälkeen.

Kiekko-Espoolla on HPK-henkinen polku pudotuspeleihin, sillä se hävisi neljä viimeistä runkosarjapeliään. Sitä ennen se otti viiden voiton putken. Petteri Rimpinen on paljon vartijana espoolaisten maalilla.

Tappara on materiaaliltaan, piilevältä potentiaaliltaan ja voittamisen kulttuurinsa osalta ennakkosuosikki, mutta massiiviset pelilliset ongelmat eivät oikene taikaiskusta.

Arvio: Kiekko-Espoo jatkoon 3–1.