Komissio odottaa Suomen tarkentavan hiilinielujen arviointia – roimaa päästöjen vähennystä odotetaan: "Tavoite on kova ja siinä on tekemistä"

Suomelle asetettiin ankarat tavoitteet

Suomi on komission mukaan matkalla tavoitteeseensa päästökaupan ulkopuolisen sektorin eli muun muassa liikenteen, rakentamisen ja maatalouden päästöjen vähentämisessä. Suomen pitää vähentää päästöjä 39 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2030.

– Suomihan oli niiden maiden joukossa, jotka saivat ankarimmat tavoitteet. Tavoite on kova, ja siinä on tekemistä. Liikenne on varmasti yksi avainsektori, Huttunen arvioi.