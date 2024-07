Kolmiodraama-Christina löysi rakkauden: "Ollaan sielunkumppaneita"

Kolmiodraama -ohjelmassa Samin kumppaniehdokkaana nähty Christina on löytänyt elämäänsä rakkauden. Hän vahvisti MTV Uutisille viestitse, että on nykyisin onnellisesti parisuhteessa.

Christina jatkaa tekstiään kertoen, ettei voisi olla enempää kiitollinen ja onnellinen siitä, että on löytänyt rinnalleen ihmisen, joka on valmis sekä antamaan että ottamaan vastaan kaiken sen rakkauden, mitä heillä molemmilla on annettavanaan.