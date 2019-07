Kolme villisikaa juoksi auton eteen Kesälahdella – Asiantuntija: "Jos villisikaan törmää ja se haavoittuu, ei kannata nousta autosta heti ulos"

Loukkaantuneena villisika on vaarallinen

– Villisika on eläimenä valpas ja älykäs, se osaa vältellä autoja. Sen takia onnettomuuksia tapahtuu vähemmän kuin mitä määrän puolesta voisi, hän sanoo.

– Pohjois-Karjalassa sikojen rajaliikennettä on toki jonkin verran. Laumat siellä ovat isompia, Salo arvioi.

Loukkaantuneena villisika on vaarallinen. Salon mukaan erityisesti karjut ovat vihaisia, ja niitä tulisi kunnioittaa samalla tavalla kuin vihaista karhua.

Villisikoja metsästetään yhä enemmän

Villisikoja on Suomen luonnossa Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan 1 500–2 650 yksilöä. Arvio on tammikuulta. Verrattuna vuoden 2018 villisikamäärään, yksilöitä on luonnossa huomattavasti vähemmän.