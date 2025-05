Tshekin MM-ryhmä julki – kolme SM-liiga-pelaajaa mukana

Tshekki on julkaissut MM-kisamiehistönsä. Kirkkaimpana tähtenä loistaa Bostonin NHL-supertähti David Pastrnak. Joukkueeseen mahtui myös kolme pelaajaa SM-liigasta.

Tshekin joukkueessa on mukana 13 pelaajaa viime kevään kultaa voittaneesta MM-miehistöstä. MM-kullan ratkaissut Boston Bruinsin pistenikkari David Pastrnak on eittämättä joukkueen suurin tähti. NHL-miehiä viime kevään maailmanmestareilla on mukana yhteensä kuusi kappaletta.

Liigasta mukaan Tshekin joukkueeseen on mahdutettu HIFK-hyökkääjä Petr Kodytek, Ilves-pakki Daniel Gazda ja ensi kaudeksi Kärppiin pestattu puolustaja Jiri Tichacek.

Tshekki pelaa MM-kisoissa Herningin lohkossa, jossa sen kanssa jatkopaikasta kisaavat Kazakstan, Norja, Unkari, USA, Saksa, Sveitsi ja Tanska.

Tshekin MM-joukkue

Maalivahdit

Josef Korenar, Sparta Praha

Karel Vejmelka, Utah Hockey Club

Dan Vladar, Calgary Flames

Puolustajat

Daniel Gazda, Ilves

Libor Hajek, Dynamo Pardubice

Filip Hronek, Vancouver Canucks

Jakub Krejcík, Sparta Praha

Tomas Kundratek, Ocelar Trinec

Filip Pyrochta, Mlaba Boleslav

David Spacek, Iowa Wild (AHL)

Jirí Tichacek, Rytiri Kladno

Hyökkääjät

Roman Cervenka, Dynamo Pardubice

Ondrej Beranek, Energie Karlovy Vary

Jakub Flek, Kometa Brno

Adam Klapka, Calgary Flames

Petr Kodytek, HIFK

Jachym Kondelík, Dynamo Pardubice

Jakub Lauko, Boston Bruins

David Pastrnak, Boston Bruins

Lukas Sedlak, Dynamo Pardubice

Michael Spacek, Sparta Praha

Matej Stransky, Davos

Daniel Vozenilek, EV Zug

Filip Zadina, Davos