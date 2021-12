Kolme kaupunkia vetoaa UPM:ää uhkaavan lakon osapuoliin: Rajatkaa työtaistelu voimalaitosten ulkopuolelle

Paperiteollisuuden nykyinen työehtosopimus päättyy vuodenvaihteessa. UPM sanoi eilen, että työehtosopimuksella, joka on Metsäteollisuuden ja Paperiliiton välinen, ei ole niin sanottua jälkivaikutusta, sillä UPM ei ole ollut sopimuksen osapuoli.

UPM:n vaatimus väliaikaisesta turvaamistoimesta nurin

UPM vaati, että käräjäoikeus velvoittaa kahden miljoonan euron sakon uhalla Paperiliiton olemaan ryhtymättä 1. ensi kuuta, eli lauantaina alkavaksi ilmoitettuun työtaistelutoimeen ja jos siihen on ryhdytty, lopettamaan sen, niiltä osin kuin työtaistelutoimet koskevat hakemuksessa kuvattuja kriittisiä töitä ja toimia.

UPM korosti tänään sitä, että vaikka käräjäoikeus ei myöntänyt turvaamistoimea väliaikaisena, yhtiön turvaamistoimihakemus on yhä vireillä. UPM:n mukaan käräjäoikeus varaa Paperiliitolle mahdollisuuden lausua asiassa ennen kuin oikeus tekee ratkaisunsa.

Paperiliiton mukaan UPM hylkäsi tes-esityksen

Uudet työehtosopimukset on Paperiliiton mukaan sovittu noin 75 prosentille paperiteollisuudessa työskentelevistä jäsenistä ja 30 yrityksen kanssa.

Paperiliiton lakko UPM:n tehtailla on alkamassa ylihuomenna lauantaina, ja sen on määrä jatkua 22. ensi kuuta asti, elleivät osapuolet pääse sitä ennen sopuun uusista työehdoista.

UPM on halunnut solmia erilliset työehtosopimukset viidelle liiketoiminta-alueelleen, joilla Paperiliitto on sopimuskumppanina. Paperiliitto taas on pitänyt lähtökohtana yrityskohtaista työehtosopimusta.