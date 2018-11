Kolarilainen poromies löysi eläimen sisältä ilmakiväärin luodin – "Täyttää eläinrääkkäyksen merkit"

– Muistan, että se kyseinen poro oli edellisenä talvena jo huonossa kunnossa. Se aiheutti suurta ihmetystä. Hoidin sitä viime talven ja se alkoi osoittaa jo paranemisen merkkejä. Sitten sen sisältä löytyikin nyt luoti. Voi olla, että se on ollut poron sisällä jo viime vuodesta lähtien.

Harmistunut Kurki kertoo, että Lapissa samankaltaisia tapauksia on tiedossa paljon ja kyseessä ei ole hänelle itsellekään ensimmäinen kerta.

– En ymmärrä vähääkään. Tämä on silkkaa rääkkäämistä. Täällä on tiettyjä ihmisiä, jotka harrastaa tätä ilmakiväärillä hätyyttämistä. Jos poroista on riesaa, niin ne haetaan pois tai päätetään yhdessä maanomistajan kanssa jokin molempia tyydyttävä ratkaisu.