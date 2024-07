Kokoomuksen puoluesihteeri vaihtaa töitä

Valtioneuvosto on nimittänyt kokoomuksen puoluesihteerin Kristiina Kokon kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen (kok.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan (kok.) valtiosihteeriksi elokuun alusta alkaen.



Kokko on työskennellyt aiemmin muun muassa Akavan kehityspäällikkönä. Hänellä on kokemusta myös työskentelystä usean ministerin erityisavustajana.



Koulutukseltaan Kokko on teologian maisteri ja tradenomi. Hän on myös pappi ja kuuluu Helsingin hiippakunnan papistoon.



Ministerin valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Hän avustaa ja edustaa ministeriä muun muassa poliittisten linjausten muodostamisessa, ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittamisessa.