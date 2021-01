Kokoomuksen Orpo haluaa herätellä suomalaisia USA:n tapahtumien takia: "Näin voisi tapahtua myös Suomessa" – Halla-aho tuomitsee mellakoinnin

Orpo sanoo, että Suomessakin on voimia, jotka sympatisoivat tai jopa ihailevat Trumpin tapaa toimia.

– Jos vilkaisee sosiaaliseen mediaa, voi törmätä valtavaan määrään erilaisia toimijoita trolleista alkaen, jotka lietsovat mielestäni saman sukuista epävakautta suomalaiseen yhteiskuntaan kuin Yhdysvalloissa on nähty.

Orpon mukaan myös perussuomalaisten liepeillä ja puoluejohdossa on ollut paljon sympatisointia Trumpin toimintaa kohtaan.

– Monet poliittiset linjaukset, joita Trump on pyrkinyt presidenttinä edistämään, esimerkiksi maailmankauppaan, globalisaatioon, Kiinan taloudelliseen dominanssiin ja siirtolaisuuteen liittyen, ovat kyllä sellaisia, joista Perussuomalaiset ovat hyvin samoilla linjoilla niissä.

– Mutta tämä koskee Trumpin poliittista substanssia. Ei sitä, minkälainen henkilö hän on eivätkä nämä myönteiset arviot koske nyt nähtyjä tapauksia, Halla-aho sanoo.

Tyyli "epäsovinnainen"

– Itse olen välttänyt viimeisen neljän vuoden aikana ottamasta Trumpiin kantaa henkilönä. Mielestäni häntä koskevat arviot keskittyvät liikaa hänen henkilöönsä ja hänen tyyliinsä, joka on hyvin epäsovinnainen ja josta voidaan varmasti olla montaa mieltä.

– Tällainen hulinointi ja laiton toiminta on valitettavaa ja tuomittavaa. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että Yhdysvallat on maailman vanhin katkeamaton demokratia ja oikeusvaltio. Siellä on toimiva oikeuslaitos, lainvalvontajärjestelmä ja toimiva kansanedustuslaitos. En usko, että tällaisetkaan tapahtumat pystyvät tämän järjestelmän vankkoja perustuksia horjuttamaan, hän toteaa.