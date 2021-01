Ulkoministeri Haavisto toivoo, ettei mellakoista oteta mallia – Suomen Washingtonin lähetystöä ohjeistettiin pitämään päät alhaalla

– Yhdysvallat on ollut usein tiennäyttäjä, minkälaisia vaalikampanjoita käydään. Sieltä on otettu hyvässä ja pahassa mallia Eurooppaan. Nyt on toivottava, ettei näistä tapahtumista kukaan ota mallia, Haavisto kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

– Olihan nämä järkyttäviä nämä ensimmäiset kuvat, joissa väkijoukko tunkeutuu sinne edustajainhuoneen alueelle, eikä tiedetty mitä tapahtuu. Valitettavasti kuolonuhreja on ollut, ja se on demokratian kannalta pelottavaa, jos väkijoukko tulee sisään ja istunnot joudutaan keskeyttämään.

– Presidentti Trumpilla on ollut suuri vastuu kokonaisuudesta. Tietyllä tavalla on lietsottu vihapuhetta ja vaaleista sellaista toista tarinaa, jossa on kuvattu, että vaalit on suuri petos. Se vähentää uskoa demokratiaan, Haavisto harmittelee.