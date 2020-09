Kokoomuksen Mykkäsen mukaan Vanhanen teki budjettiesityksessä kohtalokkaan virheen – "Jos käännettä ei tapahdu, keskustan on oman rehellisyytensä nimissä jätettävä hallitus"

Mykkäsen mukaan hallituksella on nyt kaksi viikkoa aikaa tehdä talouden uralla käänne, sillä budjettiriihi on kahden viikon kuluttua.

Mykkäsen mukaan keskusta on ehtojaan kovasti paaluttanut ja vakuuttanut kaikille, että he ovat hallituksessa siksi, että he huolehtivat, että menot eivät lähde hunningolle.