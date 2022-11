Koko Suomi leipoo -tuomari paljastaa somessa: "On aika tarttua uusiin haasteisiin"

Koko Suomi leipoo -sarjasta on tänä syksynä seurattu jo kahdeksannen tuotantokauden jaksoja. Jännittävässä finaalijaksossa 16. marraskuuta kausi ratkesi Tiia Karosen voittoon .

– Itselleni tämä kausi oli jo neljäs tuomarina ja on aika tarttua uusiin haasteisiin. Onnellisin mutta haikein mielin hyppään tästä pestistä pois reppu täynnä hyviä muistoja ja uusia ystäviä. Special thanks Anne ja Markus olette huikeaa seuraa. Kiitos myös koko Warnerin porukalle, ammattilaisten ympärillä on helppo olla, hän kirjoittaa.