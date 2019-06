Kokkohysteriaa ja grillidilemma – menikö juhannuksen kokko-ohjeistus lainkaan nappiin? "Koska lakimuutos on tullut voimaan jo vuoden alusta, olisi tästä voitu tiedottaa kansalaisia reilusti aiemmin"

Kertakäyttögrillit olivat myös avotulta

Vesistöön pystytetty kokko puhuttanut ympäri Suomea

– Mun näkemyksen mukaan tää asia on hyvin yksiselitteinen. Lakiin on kirjoitettu, että nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää ilmatieteenlaitoksen antaman ruohikko- ja metsäpalovaroituksen aikana mihinkään.

"Tästä olisi voitu tiedottaa kansalaisia ulospäin reilusti aiemmin"

– Kokossa on paljon palavaa materiaalia. Se on isompi ja riskialttiimpi. Aivan eri asia kuin nuotio.

– Harmitusta olisi lieventänyt se, että asiasta oltaisiin tiedotettu hyvissä ajoin jo kesäkuun alussa. Koska lakimuutos on tullut voimaan jo vuoden alusta, olisi tästä voitu tiedottaa kansalaisia ulospäin reilusti aiemmin. Jos ihmiset on tehneet kokon, niin on nähty paljon aikaa ja vaivaa, että paikalle on tuotu poltettavaa materiaalia.