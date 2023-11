Klaus Härön uusin elokuva kertoo Suomen juutalaisten pelastajasta – "Antisemitismin pahuus ei ole historiaa"

Suomi luovutti Natsi-Saksalle yhteensä kahdeksan Suomessa ollutta juutalaista. Aiheesta on kirjoitettu paljon, jopa näytelmän muodossa vuonna 2005 historian professori Heikki Ylikankaan kynästä.

Natsien kammottava kysymys

Helsingin Hakaniemessä katuun on upotettu kaksi muistolaattaa, joita kutsutaan kompastuskiviksi. Ne kertovat Suomen osuudesta juutalaisten joukkotuhoon. Vanhassa kerrostalossa asui juutalainen liikemies Heinrich Huppert 11-vuotiaan poikansa kanssa. Suomi luovutti heidät natseille, isä ja poika murhattiin Auschwitzin kaasukammiossa.

Auttoi monia ja kärsi uhreista

– Stiller oli köyhistä oloista noussut hyväsydäminen ihminen. Hän ajatteli, että hänen tehtävänsä on antaa toisille ihmisille enemmän mitä itse on saanut, kuvaa Virtanen.

– Hän suri niitä koko elämänsä. Elokuvan teema on anteeksianto. Stillerin oli vaikeaa antaa anteeksi myös itselleen näitä kahdeksaa. Elokuva pohtii myös tätä anteeksiantoa, kuvailee näyttelijä Ville Virtanen.

Pahuuden historia pitää tuntea

Vuonna 2000 pääministeri Paavo Lipposen hallitus pyysi juutalaisilta anteeksi luovutuksia. Samoin evankelisluterilainen kirkko on pyytänyt anteeksi sitä, ettei pyrkinyt tarpeeksi estämään luovutuksia. Suomi on tehnyt tiliä synkän historiansa edessä eikä asiaa peitellä. Tämä on helpotus ohjaaja Klaus Härölle.