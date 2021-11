Finnairin lentäjällä koronatartunta – KL: Lennon henkilöstöä asetettu karanteeniin Hongkongissa

Kauppalehden mukaan koko lennon miehistö on asetettu karanteeniin.

– Yksi lentäjä on antanut positiivisen koronavirustestin Hongkongissa ja hänet on lähetetty sairaalaan. Kaksi muuta lentäjää ja muu kabiinihenkilökunta on lähetetty Hongkongin hallinnon karanteenikeskukseen, Finnairin Etelä-Kiinan-, Taiwanin- ja Filippiinien-aluejohtaja Stan Kwong kertoo Kauppalehdelle Hongkongissa.