Kiti Kokkonen suhtautuu alkukesän viileyteen huumorilla – hauska kuva herättää hilpeyttä somessa

Suomen kesä on lämmennyt hiukan hitaasti, mikä näkyy myös näyttelijä Kiti Kokkosen Instagram-kuvassa. Kokkonen jakoi sunnuntaina 19. kesäkuuta kuvan, jossa hän haukottelee mekko ja toppatakki päällään. Takin karvahuppu on vedetty tiukasti päähän.

Julkaisu on kerännyt valtaisan määrän huvittuneita kommentteja.

– Ai että sie oot ihana. Meillä on täällä Lapissa vielä ne sääsket ja ne kun ellää vähän viileässäkin, että senkin takia pittää laittaa vaatetta, vaikka sitä lämpöäkin olis. Hillamettät ne on makkeita paikkoja.. Löytyy paarmat, sääsket yms. Terkut Lapista, on täällä ihanaakin, seuraaja kommentoi.