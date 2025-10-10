Kiss-yhtyeen Gene Simmons ajoi kolarin.

Legendaarisen Kiss-yhtyeen Gene Simmons joutui hiljattain auto-onnettomuuteen Malibussa.

Poliisin mukaan 76-vuotias Simmons menetti tajuntansa auton ratissa ja ajoi kolarin Pacific Coast Highwaylla.

Kaksi päivää onnettomuudesta 8. lokakuuta Simmons avautui onnettomuudesta viestipalvelu X:ssä.

– Kiitos kaikille ystävällisistä toivotuksista. Olen täysin kunnossa. Minulle sattui pieni kolari ja sellaista sattuu varsinkin niille, jotka ovat surkeita kuskeja ja minä olen sellainen, Simmons kirjoittaa.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

NBC4 -uutiskanava uutisoi Simmonsin kertoneen viranomaisille törmänneensä pysäköityyn autoon, koska oli pyörtynyt ja menettänyt tajuntansa.

Simmonsin vaimo Shannon Tweed kommentoi onnettomuutta kanavalle ja kertoi, että Simmons toipuu kotona.

Kiss esiintyy marraskuussa yhdessä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2023 Las Vegasissa järjestettävässä KISS Army Storms Vegas -tapahtumassa, jossa juhlistetaan yhtyeen 50-vujotista taivalta.