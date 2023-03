Yli sata miljoonaa levyä myynyt Kiss-yhtye lopettaa

Yhtye kertoo Facebook-sivuillaan lopettavansa End of the Road -kiertueensa kahteen Madison Square Gardenin esiintymiseen joulukuussa New Yorkissa.

– New York on ollut olennainen osa tarinaamme jo yli neljä vuosikymmentä, joten tuntui sopivalta, että uramme kulminoituu juuri Madison Square Gardeniin, yhtye kirjoittaa.

Bändiltä ovat lähtöisin muun muassa sellaiset kappaleet kuin Lick it Up, I Was Made for Lovin' You ja Love Gun.