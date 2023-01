Kisa työvoimasta kiihtyy: Ruotsalainen Northvolt palkkaa 2 500 Suomesta

Northvoltin rekrytointitapahtuma Kokkolassa on täynnä tulevaisuuden uskoa, uskoa vihreään siirtymään ja uuteen maailmaan, jossa öljy jää taakse ja maapallo pelastuu.

Northvolt on ruotsalainen akkualan jättiyritys, joka kasvaa kohisten. Ruotsissa on jo työvoimapula, joten katseet kääntyvät Suomeen. Rekrykampanja ulottuu Turusta Poriin, Vaasaan, Kokkolaan ja Ouluun. Paikkakunnille, jossa on runsaasti vientiteollisuutta ja länsirannikon luontaista kielitaitoa.