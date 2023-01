Kirjeenvaihtajan kommentti: Edustajat varoittavat jopa perustuslaillisesta kriisistä – Yhdysvallat saa tänään uuden kongressin

Kongressin kamarit on jaettu tiukasti kahtia, mutta erimielisyydet eivät jää puolueiden väliseksi. Yleensä muodollisuutena pidetty äänestys edustajainhuoneen puhemiehen paikasta on saanut draaman ainekset, sillä entisen presidentin Donald Trumpin tukema Kevin McCarthy on ollut vaikeuksissa kerätä omiltaan tarvittavat 218 ääntä (republikaaneilla on yhteensä 222 edustajaa). Moni republikaani vieroksuu McCarthya puhemieheksi henkilökohtaisista syistä ja mikäli äänestys ei mene kerralla läpi, se olisi ensimmäinen kerta sataan vuoteen, kun puolue joutuu järjestämään uudelleenäänestyksen puhemiehen paikasta. Historiallisuuden lisäksi se olisi McCarthylle noloa.