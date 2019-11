Kirjailija Veijo Baltzarin kanssa törkeästä ihmiskaupasta epäilty nainen on entinen SDP:n kansanedustajaehdokas ja aktiivi – puolue poisti nimen verkkosivuilta, kun MTV kysyi asiasta

Vangitsemisvaatimuksissa epäillyn rikoksen, eli törkeän ihmiskaupan, tapahtuma-ajaksi on kerrottu kummankin epäillyn osalta 1.1.2016–30.9.2019. Tekopaikoiksi on merkitty Helsinki ja Tammisaari.

Ehdolla useissa vaaleissa

MTV Uutisten tietojen mukaan Baltzarin kanssa samaan aikaan vangittu kolmekymppinen nainen on ollut aktiivisesti mukana SDP:n toiminnassa 2010-luvulla.

Nainen on muun muassa ollut puolueen kansanedustajaehdokkaana vuonna 2015. Sen lisäksi nainen on ollut ehdoilla kuntavaaleissa vuonna 2012 ja 2017. Lisäksi nainen on toiminut SDP:n piirihallituksessa.