Kirjailija Satu Rämö lahjoitti 20 000 euroa Apuna ry:lle: "Haluan, että kaikki selvitetään"

Satu Rämö kommentoi MTV Uutisille lahjoitustaan Apuna ry:lle ja Anteeksi Pekka -tapausta, joka on osoittautunut huijaukseksi.

Kirjailija Satu Rämö lahjoitti viime joulukuussa 20 000 euroa hyväntekeväisyysyhdistys Apuna ry:lle, joka tukee vähävaraisia perheitä.

Hän kertoo lahjoittaneensa Apuna ry:lle ensimmäistä kertaa jo useita vuosia sitten.

– Ensimmäistä kertaa, kun tutustuin Apunaan, tarkistin, että niillä on rahankeräyslupa, ja se oli. Sen jälkeenkin olen tehnyt lahjoituksia. Nyt joulukuussa, kun oli taloudellisesti mahdollista, niin halusin tehdä isomman lahjoituksen, Rämö kertoo.

Rämö on lahjoittanut yhdistyksen kautta rahan lisäksi ruokalahjoituksia ja joululahjoja.

Yhdistyksellä oli ainakin väliaikainen rahankeräyslupa vuosina 2020-2022. Tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole voimassa olevaa rahankeräyslupaa.

Satu Rämö seuraa Anteeksi Pekka -tapauksen uutisointia tiiviisti.

Nyt yhdistys on joutunut kohun keskelle liittyen Anteeksi Pekka -tapaukseen, jossa kerrottiin, että 15-vuotias Pekka olisi tehnyt itsemurhan kiusaamisen seurauksena. Tänä aamuna Pekan ”äiti” myönsi yhdistykselle huijanneensa.

Kirjailija seuraa tilannetta

Rämö kertoo, ettei ollut kuullut Anteeksi Pekka -tapauksesta ennen kuin näki uutisoinnin siitä tänään aamulla.

– En ole ehtinyt perehtyä Pekan tapaukseen muuta kuin sen, mitä olen ehtinyt aamulla lukea eri medioista ja somesta. Kyllä seuraan uutisia tästä aiheesta varmasti myös lähipäivinä, hän kertoo.

Rämö ei vaikuta olevan huolissaan, ovatko hänen lahjoittamat 20 000 euroa menneet oikeisiin avustuskohteisiin.

– Minun tunteillani ei ole nyt tässä kohtaa väliä. Haluan, että kaikki tämä selvitetään ja selkenee, mitä on tapahtunut.

Tulevat lahjoitukset epävarmoja

Rämö ei osaa vielä sanoa, vaikuttaako tapaus hänen tuleviin lahjoituspäätöksiinsä.

– Olen kuukausilahjoittajana muutamissa kansalaisjärjestöissä ja Apunalle olen tehnyt yksittäisiä lahjoituksia. Olen kokenut, että apu on mennyt aina perille.

Hän korostaa, että haluaa välttää hätiköityjä johtopäätöksiä. Hän ei osaa vielä sanoa, lahjoittaako hän tulevaisuudessa Apuna ry:lle.

– Se on ihan auki. Vältän muodostamasta nopeita mielipiteitä, koska tämä on tuore tapaus.

Vaikka Pekan tapaus osoittautui huijaukseksi, Rämö toivoo keskustelun kouluväkivallasta sekä vähävaraisten perheiden asemasta Suomessa jatkuvan.

– Auttamisasia on siis itsessään hirveän tärkeää, koska Suomessahan on paljon vähävaraisia perheitä ja lasten kokemaa kiusaamista. Pitäisi puhua mieluummin lasten kokemasta väkivallasta kouluissa tai muualla, se on tosi iso ongelma