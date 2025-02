Näihin rikoksiin Anteeksi Pekka -huijaaja on voinut syyllistyä

Rikosoikeuden professorin mukaan toiminta voi täyttää petoksen ja laittoman rahankeräyksen tunnusmerkit.

Anteeksi Pekka -julkaisun huijaaja ei vältä rikosvastuuta, vaikka hän palauttaisi huijaamansa rahat, toteaa rikos- ja prosessioikeuden emeritus professori Matti Tolvanen.

Sosiaalisessa mediassa levisi hyväntekeväisyys Apuna ry:n julkaisu, jossa kerrottiin 15-vuotiaan Pekan päätyneen itsemurhaan koulukiusaamisen vuoksi. Julkaisu sai ihmiset lahjoittamaan rahaa, ennen kuin tarina paljastui keksityksi.

Torstaina Helsingin Sanomat uutisoi "Pekan äidin" myöntäneen valehdelleensa, pyytävänsä anteeksi ja kertovan palauttavansa saamansa rahat takaisin lahjoittajille.

– Mä olen valehdellut. Mä pyydän, jättäkää mun perhe rauhaan. Kannan vastuun kyllä, mutta älkää kiusatko mun perhettä, Helsingin Sanomien julkaisemassa viestissä kirjoitetaan.

Matti Tolvanen arvioi toiminnassa täyttyvän petoksen tunnusmerkit. Hänen mukaansa rahojen palautus voi lieventää rangaistusta, mutta mahdollista rikosta ei saa tekemättömäksi.

– Lahjoittajia on erehdytetty ja he ovat kärsineet todellisen vahingon, toteaa Tolvanen.

Helsingin poliisi kertoo tekevänsä esiselvitystä asiasta.

Sen mukaan kampanjaan osallistuneet henkilöt ovat tehneet poliisille rikosilmoituksia asiaa koskevan uutisoinnin seurauksena. Poliisi ei tässä vaiheessa epäile ketään rikoksesta.

Laiton rahankeräys?

MTV Uutisten tietojen mukaan avustus tai ainakin osa siitä ei ole siirtynyt yhdistyksen kautta "Pekan perheelle".

MTV Uutisten tietojen mukaan Apuna ry on etsinyt lahjoittajia erityisesti suljetussa Facebook-ryhmässä. Tämän jälkeen yhdistyksen edustaja on ilmoittanut apua tarjonneille henkilöille yksityisviestillä avun tarvitsijan tilinumeron ja Mobilepay-numeron.

– Tässä tapauksessa "Pekan äiti" on voinut syyllistyä laittomaan rahan keräykseen, arvioi Tolvanen.

HS:n mukaan avustusrahat päätyivät Mobilepay-palvelun kautta aikuiselle miehelle ja naiselle, jotka asuvat Lahdessa.

Apuna ry kertoi perheen aiemmin pyytäneen apua uuden takin ja silmälasien kustantamiseen "kiusatulle Pekalle".

Iltalehden haastatteleman auttajan mukaan hän sai tuolloin "Pekka-pojan" puhelinnumeron Apuna ry:n toimijalta.

Lehden mukaan keräyksen kohteena oli todellisuudessa viisikymppinen mies, joka on tuomittu pahoinpitelystä, törkeästä rattijuopumuksesta sekä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

MTV Uutiset tavoitti Apuna ry:n perustajalle ja tiedotus- ja suhdetoiminnasta vastaavalle Heidi Jaarin, joka sanoo huijauksen tulleen yllätyksenä. Alkuperäinen "Anteeksi Pekka" -postaus on poistettu sekä Instagramista että Facebookista.

Yhdistykselle voi koitua taloudellista vahinkoa

Apuna ry:llä ei ole ollut voimassa olevaa rahankeräyslupaa, selviää Poliisihallituksen ylläpitämästä listasta. Tiedossa ei ole, onko yhdistyksellä pienkeräyslupaa.

Mikäli rahaa on siirtynyt yhdistyksen tilin kautta "Pekan perheelle", yhdistys on voinut syyllistyä rahankeräysrikokseen.

Helsingin poliisin mukaan sillä on ollut aikaisemmin esitutkinnassa Apuna ry:tä koskeva rahankeräysrikos, joka on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Asiassa on sittemmin tehty päätös syyttämättä jättämisestä.

Julkisuudessa olevien tietojen perusteella Tolvanen arvioi yhdistyksen olevan lähempänä uhria kuin rikokseen syyllistynyttä.

– Yhdistykselle voi koitua taloudellisen vahingon riski suhteessa lahjoittajiin.