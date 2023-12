Kirja-arvio: Natsien vankilassa oli julma luokkajako, mutta pakoa sai yrittää ilman pelkoa teloituksesta

Mulkku ja mätämuna

Kissa-hiirileikkiä

Ben Macintyren kirja on suorasukainen ja herkullinen kuvaus Colditzin vankien elämästä ja oloista.

Vangit ja ulkomaailma viestivät toisilleen kirjeitse. Sensuurista huolimatta vangit kykenivät välittämään tietoa vankipaikastaan, ja ulkopuolelta saapui tietoa pakokeinoista ja ulkomaailman tapahtumista, joita vangit seurasivat myös salaisilla itse rakentamillaan radioilla. Kirjeisiin piilotetusta salakielestä on kirjan lopussa oma liitteensä.

Teatteria, urheilua, viinaa ja masennusta

Sodan aikana toisaalle natsi-Saksan vankileirien saaristoon, Chartresiin Ranskaan, siirretyn Mazumdarin pako toisen intialaisen kanssa on huikea tarina sinänsä.

Aura Elometsä on suomentanut kirjan hyvin sujuvaksi kertomukseksi. Pari pientä huomiota: nykyään puhutaan syömälakosta, ei nälkälakosta, Cologne on Köln, Rodesia on Rhodesia.