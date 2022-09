Kirgisia ja Tadzhikistan sopivat tulitauosta: Rauha rikkoontui välittömästi

Kirgisian terveysministeriön mukaan yhteenottojen jäljiltä on kuollut Batkenin alueella 24 ihmistä. Vielä on epäselvää, miten suuri osuus väitetyistä kuolonuhreista on tulitauon solmimisen jälkeiseltä ajalta. Kirgisian mukaan Tadzhikistanin joukot olisivat tulittaneet Batkenin aluetta raketinheittimillä sekä tulittaneet rajavartion rakennuksia.