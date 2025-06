"Kimi Räikkösen jälkeläinen" – F1-kuski kirvoitti vertailun suomalaislegendaan

Oscar Piastri, Jääpoika? Formula 1:n MM-sarjaa johtava australialaiskuljettaja ei syttynyt toimittajan ehdotuksesta.

Kolmatta F1-kauttaan kaasutteleva McLarenin Oscar Piastri tunnetaan viileän vähäeleisenä pilottina, joka ei suuria elämöi. Moni on nähnyt miehessä yhtymäkohtia vuoden 2007 F1-maailmanmestariin, Jäämiehenä tunnettuun Kimi Räikköseen.

ESPN kertoo toimittajan nyt ehdottaneen, että Piastri voisi olla suomalaisen jälkeläinen "välinpitämättömän" asenteensa myötä. Australialainen ei kuitenkaan innostunut.

– En ole varma, haluanko, että minusta käytetään nimeä "Jääpoika", Piastri vastasi ja sai aikaan naurunremakan.

– Tunteet ovat minusta joka kerta erilaiset. On ollut aika-ajoja ja kilpailuja, joissa ei ole ollut välinpitämätöntä, vaan on ollut paljon tunteita. On kuitenkin sellaisiakin, joissa tiedät, että voit saavuttaa haluamasi tuloksen, jos teet riittävän hyvää työtä.

Piastri sanoi olevansa innoissaan, jos on käynyt taistelua jonkun kanssa läpi kilpailun ja pystyy voittamaan. Yhtä riehakasta touhu ei ymmärrettävästikään ole, jos peli on jo aiemmin ollut varsin selvä.

Piastri kuitenkin nauttii onnistumisista. Kiteytettynä:

– Älkää ymmärtäkö minua väärin, se on uskomattoman tyydyttävää, mutta en mielestäni vain ole erityisen tunteellinen ihminen. Sellainen minä vain oikeasti olen.

Näetkö sinä Kimi Räikkösessä (kuvassa) ja Oscar Piastrissa samankaltaisuutta?Credit: Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo