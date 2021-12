Kimi Räikkönen sai useita varoituksia päätöksestään – vastaa viiltävästi: "Ehkä heidän pitäisi etsiä uusi koti tai toinen perhe"

– En näe miksi pelkäisin. Ei, minä odotan sitä innolla. Moni on ennustanut, että jos olen kotona kuusi kuukautta, seinät kaatuvat päälleni. Jos näin on tapahtunut heille itselleen tai he tuntevat olonsa niin huonoksi, niin ehkä heidän itsensä pitäisi etsiä uusi koti tai toinen perhe. Minä rakastan kotona olemista, ja odotan, että pääsen viettämään enemmän aikaa perheeni kanssa ja tekemään normaaleja asioita. Vapaa-aikani on tärkeämpää kuin mikään muu, Räikkönen vastaa.